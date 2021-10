Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkrs. Konstanz) Fenster einer Schule eingeworfen (14.10.2021)

Gottmadingen (ots)

Unbekannte Jugendliche haben am Donnerstag gegen 17.15 Uhr zwei große Fensterscheiben am Altbau eines Schulgebäudes in der Hardstraße beschädigt. Mit Steinen warfen die Unbekannten die Fenster ein und verursachten hierdurch einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Personen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

