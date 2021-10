Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Autofahrer gefährdet Krankenwagen im Gegenverkehr

Polizei sucht Zeugen (14.10.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Donnerstag gegen 10 Uhr auf der Bundesstraße 33 zwischen den Anschlüssen Villingen-Süd und Marbach. Ein Unbekannter mit einem weißen Renault-Kleinwagen überholte in Fahrtrichtung Bad Dürrheim trotz Überholverbots mehrere Autos. Ihm kam ein Krankenwagen mit Blaulicht und Martinshorn entgegen, der gerade einen Lastwagen überholte. Die Fahrerin des Krankenwagens wich dem Renault nach rechts aus, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Dabei streifte sie den Lastwagen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben und Hinweise auf den Flüchtigen im weißen Renault geben können, sich beim Polizeirevier Villingen, Telefon 07721 601-0, zu melden.

