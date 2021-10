Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Autofahrerin wird bei Auffahrunfall leicht verletzt (14.10.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Auffahrunfall verursacht hat ein 28-jähriger Autofahrer am Donnerstag gegen 22 Uhr auf einem Kreisverkehr. Der Mann fuhr mit einem VW Polo hinter einem 18-jährigen Fiat Punto-Fahrer in einen Kreisverkehr der Straßen "Alte Herdstraße / Neckarstraße" ein. Als der Vordermann abbremste, reagierte der 28-Jährige zu spät und fuhr auf den Fiat auf. An den Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell