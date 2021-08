Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: erneute Sachbeschädigung am Schulzentrum

Polizei Hoya bittet um Hinweise

Hoya (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es erneut zu einer Sachbeschädigung am Schulzentrum Hoya, Auf dem Kuhkamp gekommen. Unbekannte Täter haben an der ehemaligen Wohnungstür des Hausmeisters auf der linken Seite des Gebäudes der OBS Hoya den Bewegungsmelder für das Außenlicht zerstört. Da es sich hierbei um geschlossenes System der lichttechnischen Einrichtungen handelt, liegt der Schaden und die damit einhergehende Instandsetzung bei ca. 500 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der bekannten Telefonnummer 04251-934640 bei der Polizei Hoya zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell