Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Kind bei Unfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Montag, 12.7.2021, 12.10 Uhr lief eine 3-Jährige von der Synagogengasse in Drensteinfurt auf die Münsterstraße. Dabei lief sie gegen die Seitentür eines Autos, dessen 56-jährige Fahrerin aus Drensteinfurt die Münsterstraße in Richtung Sendenhorster Straße befuhr. Das Mädchen stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten das Kind zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus.

