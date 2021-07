Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Polizei ermahnte zur Ruhe - später in Gewahrsam genommen

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 11.7.2021 musste die Polizei gleich zwei Mal an der Kopernikusstraße in Oelde einschreiten. Gegen 1.20 Uhr kam es aufgrund von Ruhestörung zu einem ersten Einsatz bei dem Polizisten die Anwesenden aufforderten ruhig zu sein. Nur gut zwanzig Minuten später kam es zu dem zweiten Einsatz, bei dem die Beamten die Veranstaltung auflösten. Des Weiteren nahmen sie einen 23-jährigen zur Verhinderung weiterer Taten in Gewahrsam.

