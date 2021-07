Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Gartengeräte bei Einbruch gestohlen

Warendorf (ots)

Am Samstag, 10.7.2021 kam es gegen 23.15 Uhr zu einem Einbruch in ein Geschäft für Land- und Gartentechnik an der Raiffeisenstraße in Drensteinfurt. Unbekannte warfen eine Schaufensterscheibe ein und stahlen aus dem Schaufenster verschiedene Gartengeräte.

Des Weiteren ereignete sich zwischen Samstag, 10.7.2021, 22.00 Uhr und Sonntag, 11.7.2021, 5.20 Uhr ein versuchter Einbruch in die Tankstelle am Heuweg. Auch hier wurde eine Glasscheibe beschädigt, die jedoch Stand hielt.

Wer hat an den Objekten verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verbleib des Diebesguts machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

