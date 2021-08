Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Widerstand gegen Polizeibeamten

Obernkirchen (ots)

(ma)

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Neumarktstraße in Obernkirchen schrie am Samstag gg. 16.50 Uhr ein Mann herum, der zudem Passanten belästigte.

Polizeibeamte trafen auf einen alkoholisierten und nicht mehr gehfähigen aber äußerst aggressiven 42jährigen Mann aus Stadthagen, der von einem Polizeibeamten beim Gehen gestützt werden musste.

Der Stadthäger beleidigte den Polizeibeamten und schlug unvermittelt mit der Faust in Richtung Gesicht des Einsatzbeamten, der dem Schlag jedoch ausweichen konnte.

Dem renitenten Mann wurden Handfesseln angelegt und nach Anordnung eines Bereitschaftsrichters unter Zwangsanwendung Blutproben entnommen.

Anschließend verblieb der Stadthäger in der Gewahrsamszelle bei der Polizei Bückeburg.

Den Stadthäger erwarten strafrechtliche Ermittlungen wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

