POL-NI: +++ Alkoholisierter PKW-Fahrer missachtet Rotlicht und verursacht Unfall mit Leichtverletzten und hohem Sachschaden +++

Lauenau (ots)

(eic) Am späten Abend des 20.08.2021 kam es gegen 23:15 Uhr auf der B442 bei Lauenau an der Ampelkreuzung zum Autohof zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Die beiden beteiligten Fahrzeugführer wurden jeweils leicht verletzt.

Der Fahrer eines PKW Renault fuhr auf der B442 aus Rodenberg kommend in Richtung Bad Münder und missachtete das Rotlicht der Ampel. Er traf einen in diesem Moment von der Hanomagstraße am Autohof in Richtung Rodenberg abbiegenden PKW Daimler und schleuderte das Fahrzeug so in den Straßengraben.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ergab sich der Verdacht einer Alkoholisierung bei dem unfallverursachenden Fahrer. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,30 Promille, weshalb eine Blutentnahme erforderlich wurde.

Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste die Fahrbahn für die Dauer der Unfallaufnahme und der anschließenden Reinigung durch eine Spezialfirma vollständig gesperrt bleiben. Die freiwillige Feuerwehr unterstützte die eingesetzten Beamten der Polizei Bad Nenndorf tatkräftig durch Absichern und Ausleuchten der Unfallstelle.

