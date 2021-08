Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Sportplatzkiosk in Steyerberg

Steyerberg (ots)

Steyerberg (ZIE)

Zu einem Einbruchdiebstahl kam es am Funktionsgebäude/Kiosk in der Steyerberg Sportallee. Nach erstem Ermittlungsstand der Polizei Stolzenau drangen in der Zeit von 23.30h - 00.30h mehrere Personen in das Gebäude ein, indem sie eine Fensterscheibe zertrümmerten. Im Inneren wurden Getränke in einem Wert von ca. 50 Euro entwendet. Der entstandene Sachschaden dürfte jedoch bei mehreren hundert Euro liegen.

Seitens der Polizei Stolzenau wurde ein Strafverfahren wegen Einbruchdiebstahls eingeleitet.

Die Tat reiht sich nahtlos in zuletzt gemeldete Vorkommnisse ein, in der von Bürgern randalierende Jugendliche im Bereich des Sportplatzgeländes in Steyerberg gemeldet wurden.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Stolzenau in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell