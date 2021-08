Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Frau kommt von der Straße ab

Polizei sucht Zeugen

Hilgermissen L 201 (ots)

Am Freitag, gegen 09:30 Uhr, befuhr eine 35-jährige Autofahrerin aus Hassel die L 201 von Hoya in Richtung Verden. Als sie nach dem Gut Würden an der Abfahrt nach Eitzendorf vorbei war, habe sie einem auf der Straße befindlichen Hund ausweichen wollen. Deswegen sei sie mit ihrem Fahrzeug nach links von der Straße abgekommen und auf dem angrenzenden Rübenacker zum Stehen gekommen. Die Polizei Hoya bittet Zeugen, die den Unfallhergang evtl. beobachtet haben oder Angaben zu dem Hund oder dessen Eigentümern machen kann, sich unter der bekannten Telefonnummer 04251-934640 zu melden. Nach bisherigen Erkenntnissen ist die Autofahrerin bei dem Unfall leicht verletzt worden.

