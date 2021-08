POL-NI: Ferienspaßaktion der Polizei Hoya / Mini-Ermittler im Einsatz

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Am 18.August hatte das Polizeikommissariat Hoya zur Ferienaktion eingeladen. 10 interessierte Kinder hatten sich für diesen erlebnisreichen Tag angemeldet. Gemeinsam mit Polizeikommissarin Hannah Paschenko und Polizeioberkommissarin Nicole Schuster lernten die 5 Mädchen und 5 Jungen den Alltag der Polizistinnen und Polizisten kennen und durften sich mit den Ausrüstungsgegenständen vertraut machen. Für die Kinder wichtige Fragen zu den Themen "Wie werden Täter identifiziert? Wie schwer ist die Schutzausstattung? Wie sicher ist eine Schutzweste?" konnten zum Beispiel durch Wiegen der mit Schutzausstattung ausgestatteten Polizeikommissarin Paschenko geklärt werden. Dem Wissensdurst waren keine Grenzen gesetzt und so erlebten die Kinder im Rahmen einer fingierten Tätersuche, auf welche Spuren sie achten müssen und wie diese zu sichern sind. Nach einer erfolgreichen Verfolgung konnte die "Täterin", alias Polizeikommissarin Annabell Beck, in der Eisdiele "Smeraldo" in der Langen Straße von Hoya "gestellt" werden, wo es zur Belohnung ein leckeres Eis gab. Nach der Rückkehr zur Dienststelle konnten die Kinder am eigenen Leib erfahren, wie verdächtige Personen erkennungsdienstlich behandelt werden. Zum Abschluss wurde noch einmal das Einsatzfahrzeug genau untersucht und der Tag mit einer kleinen Ausfahrt beendet. Ein gelungener Tag für vielleicht zukünftige Polizeianwärter, aber auch eine schöne Abwechslung für die Kolleginnen und Kollegen der Polizei Hoya.

