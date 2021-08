Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Drakenburg - Spiegelkollision im Begegnungsverkehr

Nienburg (ots)

(KEM) Am Donnerstag, den 18.08.2021, gegen 10.00 Uhr ereignete sich an der Weserweg in Drakenburg eine Verkehrsunfallflucht, nachdem zwei PKW im Begegnungsverkehr mit ihren Außenspiegeln zusammenstießen.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 48-jähriger Mann aus Wagenfeld mit einem grauen Opel die Weserweg vom Impfzentrum kommend in Richtung Tredde, als ihm ein schwarzer BMW Kombi entgegenkam. Im Vorbeifahren stießen die Außenspiegel beider PKW zusammen, sodass der Spiegel des Wagenfeldes umklappte, zerkratzte und die Spiegelscheibe sprang. Der BMW-Fahrer sei daraufhin angehalten und habe angegeben, dass er selbst keinen Schaden am PKW habe. Anschließend habe er den Unfallort verlassen.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Hoya unter (04251) 934640 entgegen.

"Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass Unfallbeteiligte immer verpflichtet sind, dem Unfallgegner und Geschädigten die Feststellung der Personalien sowie Art der eigenen Beteiligung zu ermöglichen. Unfallbeteiligt ist jeder, dessen Verhalten nach den Umständen zur Verursachung des Unfalls beigetragen haben kann, also u.a. alle Fahrzeugführer involvierter Kraftfahrzeuge, unabhängig von einem eigenen Schaden oder Verschulden " so Andrea Kempin, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg abschließend.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell