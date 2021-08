Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Spiegel abgefahren und geflüchtet

Nienburg (ots)

(KEM) Am Donnerstag, den 18.08.2021, gegen 12.35 Uhr ereignete sich an der Wölper Straße eine Unfallflucht, nachdem zwei PKW im Begegnungsverkehr mit ihren Außenspiegeln zusammenstießen.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr eine 32-jährige Nienburgerin mit einem grauen Ford die Wölper Straße in Richtung Verdener Straße, als ein ihr entgegenkommender VW einen am Fahrbahnrand geparkten PKW umfuhr und dabei auf ihre Fahrbahn geriet. Im Vorbeifahren stießen die Außenspiegel beider PKW zusammen und wurden beschädigt. Trotz dessen die 32-Jährige mittels Hupen auf den Unfall aufmerksam machte, entfernte sich der Unfallbeteiligte VW-Fahrer, bei dem es sich um einen jungen Mann mit Basecap handeln solle, weiter in Richtung Celler Straße. Durch den Zusammenstoß riss der Spiegel des Unfallflüchtigen ab. Er wurde durch die Polizeibeamten sichergestellt. Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Nienburg unter (05021) 97780 in Verbindung zu setzen.

