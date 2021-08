Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Landesbergen/Anemolter - Beachtung der Sperrung der Brückenstraße

Nienburg (ots)

(KEM) Nach der halbseitigen Sperrung der Brückenstraße in Landesbergen kam es gestern Abend zu diversen Verkehrsbehinderungen. Die Polizei Stolzenau stellte Verkehrsteilnehmer fest, die von Anemolter in Richtung Landesbergen fuhren und nach der Brücke entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung durch die aktuell als Einbahnstraße beschilderte Brückenstraße fuhren. Die Einbahnstraßenregelung gilt bis zum 27.08.2021 und ist zwingend zu beachten. Das Befahren der Brückenstraße von Landesbergen in Richtung Anemolter ist weiterhin erlaubt.

