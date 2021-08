Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall

Bückeburg (ots)

(ma)

Eine 33jährige Bückeburgerin, die gestern um 22.30 Uhr mit einem Pkw Renault die Petzer Straße in Bückeburg stadtauswärts in Richtung Petzen befuhr, übersah einen am rechten Fahrbahnrand parkenden Pkw Mercedes und stieß mit diesem zusammen.

Die Unfallverursacherin verletzte sich leicht am Handgelenk; beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Die Bückeburgerin gab den Polizeibeamten nach Belehrung an, dass sie einfach Herumfuhr um "Abzuschalten" und Musik zu hören. Auf der Petzer Straße sei sie dann von einem entgegenkommenden unbekannten Fahrzeug geblendet worden und habe den geparkten Pkw nicht schnell genug wahrgenommen.

Die Polizei Bückeburg sucht Unfallzeugen, die sich telefonisch unter der Tel.-Nr.: 05722/95930, melden können.

