Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nach Sturz in das Gefängnis

Obernkirchen (ots)

(ma)

Ein 64jähriger Obernkirchener, der auf Grund einer Alkoholisierung von 1,67 Promille gestern gg. 17.00 Uhr auf dem Krainhäger Weg in Obernkirchen gestürzt ist, kam zunächst mit einer Kopfplatzwunde zu einer ambulanten Behandlung in das Schaumburger Klinikum.

Dort verblieb der Obernkirchener nicht lange, weil die Polizei feststellte, dass gegen den Mann noch ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bielefeld vorlag, wobei noch 29 Tage Freiheitsstrafe abzusitzen waren.

Nach einer kurzen Zwischenstation in der Gewahrsamszelle der Bückeburger Polizei, ging es noch nachts zum Haftantritt in die Justizvollzugsanstalt in Hannover.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell