Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stöckse - Unbekannte entsorgen Altreifen in der Nähe des Giebichensteins

Nienburg (ots)

(KEM) Nach einem Hinweis entdeckten Beamte der Polizei Nienburg am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr sieben illegal entsorgte Altreifen in der Nähe des Giebichensteins in Stöckse.

Unbekannte haben die Altreifen offenbar im Zeitraum vom 17. Juli bis 17. August illegal auf einem Grünstreifen neben einem Feldweg am Mühlengraben in Stöckse, der parallel zur Straße Zum See verläuft, entsorgt. Die Polizei ermittelt wegen illegaler Abfallentsorgung und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, sich telefonisch mit der Polizei Nienburg unter (05021) 97780 in Verbindung zu setzen.

