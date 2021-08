Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zwei Fahrraddiebstähle

Nienburg (ots)

(KEM) In der Zeit von Samstag, 14.08.2021, ca. 22.00 Uhr bis Montag, 16.08.2021, ca. 13.00 Uhr wurde am Kräher Weg in Nienburg ein an einem Zaun angeschlossenes blaues E-Bike ZÜNDAPP Green S10 entwendet.

Am Dienstag, den 17.08.2021, zwischen 15.00 Uhr und 23.15 Uhr, ereignete sich ein Fahrraddiebstahl in der Fichtestraße. Das braun schwarze Damentouringrad des Herstellers EXCELSIOR war vor einer Haustür mittels Kette und Schloss gesichert. Auf dem Gepäckträger befand sich ein Fahrradkorb. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Nienburg unter (05021) 97780 entgegen.

