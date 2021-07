Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Raub auf Straße

Brilon (ots)

Am Donnerstagabend meldete sich ein 39-jähriger Briloner bei der Polizei und machte Angaben zu einem Raub. Gegen 23:30 Uhr seien zwei Unbekannte in der Straße "Am Markt" auf ihn zugekommen und haben ihn geschubst und geschlagen. Als die Männer von ihm abgelassen haben, bemerkte er, dass sein Fahrrad und seine Geldbörse samt Bargeld entwendet wurden.

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: Circa 1,80 Meter groß, süd-osteuropäisches Aussehen, schwarze Jacke.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell