Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Blitzeranhänger des Landkreises erneut beschädigt

Nienburg (ots)

(KEM) Beamte der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg stellten vergangene Nacht um 01.35 Uhr fest, dass der Blitzeranhänger des Landkreises Nienburg, der momentan an der Hannoverschen Straße gegenüber einer Tankstelle steht, mit schwarzer Farbe beschmiert wurde. Eine bislang unbekannte Person hat das Glas der Messfenster übermalt und auf die Anhänger die Sätze "OVER & OUT" sowie "WEHRT EUCH" geschrieben.

Der Anhänger war bereits Samstag auf Sonntag in Bücken durch Unbekannte beschmiert worden.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise, die unter Tel. (05021) 97780 entgegengenommen werden.

