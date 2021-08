Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rohrsen - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Nienburg (ots)

(KEM) Am Dienstag, 17.08.2021, ereignete sich gegen 15.20 Uhr auf der B209/Walsroder Straße in Rohrsen in Höhe der Theodor-Storm-Straße ein Verkehrsunfall zwischen zwei sich entgegenkommenden PKW.

Ein 30-Jähriger aus Langwedel befuhr die B209 mit seinem Ford Transit in Richtung Heemsen, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn kam und mit einem entgegenkommenden VW Beetle kollidierte. Der VW schleuderte durch den Aufprall über die Fahrbahn und kam auf dem gegenüberliegenden Grünstreifen zum Stehen. Der 82-jährige Fahrzeugführer aus Barver (Kreis Diepholz) wurde leicht verletzt und vorsorglich von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 30-jährige Unfallverursacher bleibt unverletzt.

Am VW Beetle entstand Totalschaden, der Ford Transit wurde vorne links stark beschädigt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell