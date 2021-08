Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hund beißt Spaziergänger

Hundehalterin gesucht

Eystrup (ots)

(opp) Am Samstag, den 07.08.2021, gegen 16:30 Uhr, wurde im Eystruper Neubaugebiet ein Spaziergänger, welcher ein Kleinkind in einem Kinderwagen sowie einen kleineren Hund mit sich führte, zum wiederholten Male von einem anderen Hund angegriffen und in den Arm gebissen. Bei dem angreifenden Hund soll es sich vermutlich um einen "Corgi" handeln. Im Januar und April dieses Jahres hätten sich bereits ähnliche Vorkommnisse mit eben diesem Hund ereignet. Bei dem Vorfall im April soll die Hundehalterin in Begleitung eines kleinen Mädchens fahrradfahrend dazugekommen sein, hätte sich anschließend bei dem verletzten Spaziergänger entschuldigt und sei davongefahren. Die Polizei ist nun auf der Suche nach der Hundehalterin, bzw. auch nach Zeugen, welche Angaben zu der Hundehalterin machen können. Sie soll ca. 40 Jahre alt sein und ungefähr 165 cm groß sein. Offensichtlich wohnt sie im Bereich des Eystruper Neubaugebietes. Hinweise nehmen die Beamten des Polizeikommissariates Hoya unter der Telefonnummer 04251/934640 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell