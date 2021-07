Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl von Fahrrädern aus Keller +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Dienstag, 20. Juli 2021, circa 15:00 Uhr bis Mittwoch, 21. Juli 2021, circa 00:00 Uhr, zwei Fahrräder, ein Damen- und ein Herrenrad, aus dem Kellerraum eines Mehrparteienhaus in der Moritz-von-Schwind-Straße. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221 / 15590 in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell