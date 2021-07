Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl eines Fahrrades +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 22. Juli 2021, um 15:00 Uhr, meldeten aufmerksame Zeugen den Diebstahl eines Fahrrades in der Bahnhofstraße. Das Fahrrad war im Bereich der dortigen Bankfiliale abgestellt. Ein bislang unbekannter Täter entwendete das verschlossene Fahrrad und entfernte sich im Anschluss in Richtung Bahnhof. Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Täter machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221 / 15590 in Verbindung zu setzten. Weiter wird der bislang unbekannte Eigentümer des entwendeten Fahrrades ebenfalls gebeten sich bei der Polizei Delmenhorst zu melden.

