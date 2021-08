Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Unbekannte beschädigen Sitzbänke an Schule

Nienburg (ots)

(KEM) An vergangenem Wochenende, Freitagmittag, den 13.08.2021 bis Montagmorgen, den 16.08.2021, beschädigten bislang unbekannte Täter zwei Sitzbänke auf dem Schulhof und dem Parkplatz der Schule am Schlosspark an der Schulstraße in Stadthagen. Die Polizei Stadthagen ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise. Diese werden unter (05721) 400 40 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell