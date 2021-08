Polizei Paderborn

POL-PB: Opfer mit Spiegelscherbe verletzt

Paderborn (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung

der Staatsanwaltschaft und der Kreispolizeibehörde Paderborn

(mb) Nach einer tätlichen Auseinandersetzung auf dem Grundstück eines gemeinnützigen Vereins für Obdachlose an der Kapellenstraße ist am Montag ein 19-jähriger Tatverdächtiger festgenommen worden. Das mit einer Spiegelscherbe verletzte Opfer musste im Krankenhaus behandelt werden.

Gegen 15.25 Uhr gerieten ein 19-jähriger und ein 22-jähriger Mann in der Zufahrt zum Vereinsgelände in Streit. Im Zuge der verbalen Auseinandersetzung lief der Jüngere in das Vereinsgebäude. Dort klirrte ein Spiegel auf der Toilette und der 19-Jährige kam mit einer Spiegelscherbe aus dem Gebäude. Als der junge Mann auf den 22-Jährigen zulief, griffen zwei Zeugen beherzt ein. Ein 45-Jähriger nahm dem jungen Mann die Spiegelscherbe ab. Laut Zeugenaussagen lief der 19-Jährige erneut ins Haus und erschien mit einer weiteren Spiegelscherbe. Er rannte direkt auf den 22-Jährigen zu und verletzte ihn mit der Scherbe am Kopf, bevor der 45-jährige Zeuge erneut dazwischentrat und dem Tatverdächtigen das Tatwerkzeug wegnehmen konnte. Der Zeuge leiste dem blutenden Verletzten erste Hilfe, bis der Notarzt eintraf. Mit einem Rettungswagen wurde der 22-Jährige zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen noch am Tatort fest und stellte die Spiegelscherben sicher. Der 19-Jährige hatte blutende Verletzungen an der Hand davon getragen. Weil er unter Alkoholeinwirkung stand und möglicherweise Drogen konsumiert hatte, wurden ihm Blutproben entnommen.

Der vorbestrafte und zurzeit wohnungslose Mann kam ins Polizeigewahrsam. Die Paderborner Staatsanwaltschaft beantragte einen Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung. Am Dienstagnachmittag wurde der Tatverdächtige dem Haftrichter am Paderborner Amtsgericht vorgeführt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell