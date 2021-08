Polizei Paderborn

POL-PB: Vorfahrt missachtet - Autofahrerin landet auf dem Dach

Paderborn-Elsen (ots)

(mb) Bei einer Kollision zweier Autos auf der Elser Hude ist am Montag eine Fahrerin verletzt worden.

Die 54-jährige Mazda-Fahrerin fuhr gegen 09.40 Uhr auf dem Holzweg in Richtung Elsen. An der Kreuzung Elser Hude missachtete sie die Vorfahrt eines 38-jährigen Smart-Fahrers, der aus Richtung Wewer kam. Der Smart prallte frontal gegen die rechte Seite des kreuzenden Mazdas. Durch den Anstoß überschlug sich der Mazda und blieb in der Einmündung mit Totalschaden auf dem Dach liegen. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell