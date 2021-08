Polizei Paderborn

POL-PB: Alkoholisierter Pkw-Fahrer ohne Führerschein flüchtet von Unfallstelle

33161 Hövelhof-Riege (ots)

(ah)Sonntag, 15.08.21, 00:00 Uhr, 33161 Hövelhof-Riege, Junkernallee, Verkehrsunfallflucht, Ein 28-jähriger Pkw-Fahrer fuhr in Hövelriege an der Unfallstelle gegen ein Verkehrsschild und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das beschädigte Fahrzeug wurde später im Straßengraben an der Detmolder Straße / Vennweg in Hövelhof aufgefunden. Der Fahrzeugführer konnte ermittelt werden. Er war alkoholisiert und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem musste er vor Ort eine Sicherheitsleistung entrichten. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3 500 Euro.

