Polizei Paderborn

POL-PB: Nach Verkehrsunfall zu fuß von Unfallstelle geflüchtet

33106 Paderborn-Wewer (ots)

(ah)Sonntag, 15.08.21, 00:01 Uhr, 33106 Paderborn-Wewer, B 1/A 33, Verkehrsunfallflucht, Ein Pkw-Fahrer befuhr mit seinem Pkw Opel Astra die B 1 von Salzkotten in Richtung Paderborn. Er beabsichtigte, an der Anschlussstelle der A 33-Zentrum nach rechts auf die A 33 in Richtung Brilon aufzufahren. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo er mit seinem Pkw unter der Leitplanke des Abfahrtsarmes der A 33 zum Endstand kam. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher fußläufig von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 11 000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05251-3060 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell