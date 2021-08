Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zwei Mal ohne Führerschein unterwegs

Bad Nenndorf (ots)

Zwei Mal ohne Führerschein unterwegs

(He.) Am gestrigen Dienstag sind der Polizei Bad Nenndorf in der Zeit von 12:15 Uhr bis 16:15 Uhr bei zweit Verkehrskontrollen zwei Fahrzeugführer wegen des Fehlens der Fahrerlaubnis aufgefallen. Die PKW-Fahrer waren zum einen in Bad Nenndorf, Stadtgebiet und in Waltringhausen unterwegs. Der 40-jährige Nenndorfer fuhr mit seinem PKW von Rodenberg kommend über die 3-Steine Kreuzung, bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnte der Kontrollierte keinen Führerschein vorlegen, eine weitere Überprüfung ergab, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen diese Person wird nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet, die gleiche Straftat wurde durch einen 21-jährigen Barsinghäuser in Waltringhausen begangen. Wobei hier auch noch ein fremder PKW mit Wissen des Halters benutzt wurde und somit der Halter sich ebenfalls mit Strafbar gemacht hat.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell