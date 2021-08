Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Einbruch in Mobilfunkgeschäft

Nienburg (ots)

(KEM) Drei bislang unbekannte Personen sind in der heutigen Nacht gegen kurz nach 3 Uhr in ein Mobilfunkgeschäft an der Langen Straße eingebrochen. Nachdem sie die Schiebetür vermutlich mit einem Werkzeug aufhebelten, entwendeten sie mehrere elektronische Geräte aus dem Geschäft und flüchteten anschließend fußläufig in Richtung Georgstraße/Leinstraße. Eine Zeugin teilte den Polizeibeamten mit, dass sie durch die Alarmanlage des Mobilfunkgeschäfts wach geworden sei und drei dunkel gekleidete Personen vor dem Eingang des Geschäfts gesehen habe, die dann in Richtung Georgstraße/Leinstraße gelaufen seien. Sie waren dunkel gekleidet, einer trug eine Mütze sowie einen Rucksack und einer eine Basecap. Trotz unverzüglich eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit verstärkten Polizeikräften konnten die Täter nicht mehr gefasst werden. Zur Spurensicherung war die spezialisierte Tatortgruppe der Inspektion im Einsatz. Die Polizei Nienburg bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich telefonisch unter (05021) 97780 zu melden.

