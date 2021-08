Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht auf dem EDEKA-Parkplatz in Rehburg

Rehburg-Loccum (ots)

Rehburg (ZIE)

Am Samstag, 21. August 2021 ereignete sich in der Zeit von 10.30h bis 10.45 Uhr auf dem Parkplatz des EDEKA Supermarktes in der Rehburger Mühlentorstraße eine Verkehrsunfallflucht. Im genannten Zeitraum hatte ein 61jähriger Mann aus Winzlar seinen Pkw Hyundai Tucson auf dem Kundenparkplatz, quasi genau gegenüber des Haupteingangs geparkt und war zum Einkaufen in das Geschäft gegangen. Bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug mußte er einen frischen Unfallschaden an der linken Fahrzeugfront feststellen. Der Unfallverursacher hatte sich, ohne seine Personalien zu hinterlassen, unerlaubt vom Geschehen entfernt. Am Pkw des Winzlarers entstand Sachschaden i.H.v. ca. 4000 Euro.

Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Stolzenau in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell