Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall eines Pkw, Fahrer alkoholisiert

Landesbergen (ots)

Brokeloh (ZIE)

Am Samstag, 21. August 2021, gegen 05.50h, ereignete sich auf der Landesstraße 370 zwischen den Ortschaften Husum und Rehburg ein Verkehrsunfall. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 19jähriger Mann aus Beckedorf mit einem Pkw Mitsubishi Outlander die Landesstraße in Fahrtrichtung Husum. In Höhe der Abzweigung zur "Brokeloher Mühle" kam er auf einem gerade verlaufenden Straßenteilstück nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Der Mann aus Beckedorf blieb unverletzt, an seinem Pkw entstand anzunehmender wirtschaftlicher Totalschaden (ca. 8500 Euro Gesamtschaden). Unfallursächlich dürfte die durch die Polizei Stolzenau festgestellte Alkoholisierung des Unfallfahrers gewesen sein. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,39 Promille. Dem Beckedorfer wurde im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen und seine Fahrerlaubnis sichergestellt. Des weiteren sieht er sich mit der Einleitung eines Strafverfahrens wegen Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr konfrontiert.

