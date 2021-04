Polizei Düsseldorf

POL-D: Königsallee - Mutmaßlicher Dieb auf frischer Tat festgenommen - Polizei Düsseldorf warnt vor Taschendieben

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 20. April 2021, 14.45 Uhr

Quasi direkt bei seiner Tatausführung wurde gestern Nachmittag ein 36-Jähriger aus Algerien festgenommen, als er zwei Mobiltelefone aus einem fremden Rucksack zog.

Der Mann erregte kurz zuvor die Aufmerksamkeit von Zivilfahndern, als er sich auffällig verdächtig für geparkte Fahrzeuge und arglose Passanten interessierte. Offenkundig fand er dann besonderes Interesse an einem Pärchen, das auf einer Bank saß. Der Tatverdächtige setzte sich mit dem Rücken zu beiden Geschädigten. Dann griff er über die Bank hinweg in deren abgestellten Rucksack und entwendete aus diesem zwei Mobiltelefone. Unmittelbar nach der Tat konnte der 36-Jährige durch das Einsatzteam festgenommen werden. Die beiden entwendeten Telefone konnten unmittelbar nach der Tat wieder an den Geschädigten ausgehändigt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder entlassen. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei Düsseldorf noch einmal vor Taschendieben:

Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. Tragen Sie Geld, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Hängen oder legen Sie Taschen oder Rucksäcke nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

