Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Polizei deckt Trunkenheitsfahrt auf/ Führerschein weg

Hilgermissen / Eitzendorf (ots)

(opp) Am Samstagabend, gegen 21:30 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Hoya einen rotfarbenen Kleinwagen in Eitzendorf. Die Beamten bewiesen ihren Spürsinn und landeten bei dieser Kontrolle einen Treffer. Der 43-jährige Fahrzeugführer stand unter dem deutlichen Einfluss alkoholischer Getränke und musste im Nienburger Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Da der gepustete Wert über 1,1 Promille lag, wurde bei dem Martfelder gleich vor Ort der Führerschein beschlagnahmt. In der Folge wird er sich wegen dieser Verkehrsstraftat verantworten müssen, welche eine mehrmonatige Führerscheinsperre sowie eine empfindliche Geldstraße bedeutet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell