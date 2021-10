Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Autofahrerin wird bei Auffahrunfall leicht verletzt (14.10.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall gekommen ist es am Donnerstag gegen 16 Uhr auf der Goldenbühlstraße. Eine 37-jährige Mini Cooper-Fahrerin musste an der Einmündung zur Wieselsbergstraße wegen eines vor ihr abbiegenden Autos abbremsen. Ein hinter ihr fahrender 21-jähriger mit einem Renault Clio reagierte zu spät und fuhr auf den Mini Cooper auf, wodurch die Fahrerin leichte Verletzungen erlitt. An beiden Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 5.000 Euro.

