POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 38-Jähriger vermisst - Wer hat Marcin Krzysztof C. gesehen?

Hannover (ots)

Das Polizeikommissariat (PK) Langenhagen sucht mit einem Foto nach dem 38-jährigen Marcin Krzysztof C. aus Langenhagen. Er wurde zuletzt am Donnerstag, 29.04.2021, gesehen. In den Folgetagen erschien er nicht zur dringend notwendigen fachärztlichen Behandlung. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war Marcin Krzysztof C. zuletzt am Donnerstag, 29.04.2021, bei seiner Fachärztin. In den darauffolgenden Tagen verpasste er drei weitere Behandlungstermine, weshalb die Ärztin die Polizei informierte.

Aufgrund einer Erkrankung ist der Vermisste einer erhöhten Eigengefahr ausgesetzt. Er benötigt dringend die fachärztliche Behandlung.

Eine umfangreiche Fahndung nach dem 38-Jährigen verlief bislang erfolglos. Die Polizei erhofft sich nun Hinweise aus der Bevölkerung, die zum Antreffen von Marcin Krzysztof C. führen, und sucht öffentlich mit einem Foto nach ihm.

Er ist 1,78 Meter groß und wiegt circa 75 Kilo. Er hat braunes, an den Schläfen schütteres Haar (sog. Geheimratsecken). Darüber hinaus befindet sich ein medizinischer Zugang im linken Arm des Vermissten.

Zeugen, die Marcin Krzysztof C. gesehen haben oder Hinweise zum Verbleib des 38-Jährigen geben können, werden gebeten, sich beim PK Langenhagen unter der Telefonnummer 0511 109-4217 zu melden. /ms, bo

