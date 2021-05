Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Zwei Autos überschlagen sich und landen auf dem Dach

Hannover (ots)

Am Dienstagmorgen, 04.05.2021, haben sich zwei Autos auf der Kreisstraße (K) 315, zwischen Frielingen und Otternhagen, infolge eines Überholmanövers überschlagen. Beide Fahrer erlitten durch den Unfall schwere Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover fuhren ein Opel und ein Skoda, auf der K 315 von Otternhagen kommend in Richtung Frielingen. Der 38 Jahre alte Fahrer des Skodas setzte gegen 06:50 Uhr zum Überholen an. Dabei kam es während des Überholvorgangs zu einer Berührung mit dem Opel eines 52-Jährigen. Infolgedessen überschlugen sich beide Fahrzeuge. Während der Opel im angrenzenden Feld auf dem Dach landete, kam der Skoda quer auf der Fahrbahn auf dem Dach zum Stillstand. Der Opel-Fahrer war im Auto eingeklemmt und konnte von Helfern befreit werden. Beide Autofahrer erlitten schwere Verletzungen und kamen mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Ein Rettungshubschrauber war mit im Einsatz. Der Gesamtschaden wird durch die Polizei auf etwa 20 000 Euro beziffert

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können oder im Vorfeld eine riskante Fahrweise der beteiligten Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. bo, nash, nzj

