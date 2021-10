Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Verkehrsunfall durch verlorene Ladung (13.10.2021)

Konstanz (ots)

Ein verlorenes etwa ein Meter langes Holzbrett hat am Mittwoch gegen 20.45 Uhr auf der B33 zu einem Schaden an einem Auto geführt. Ein BMW-Fahrer fuhr in Richtung Allensbach, als er auf Höhe des Flugplatzes über das Holzbrett fuhr, wodurch dieses auf den linken Fahrstreifen geschleudert wurde. Ein 46-jähriger Mercedes-Fahrer, der sich auf der linken Fahrspur befand, fuhr über das Holzbrett, an dem zwei Stahlscharniere angebracht waren. Hierdurch wurde das Auto in Höhe von über 1.500 Euro beschädigt. Hinweise zu dem Fahrzeug, welches das Holzbrett verloren hat, gibt es derzeit nicht. Ebenso ist noch unklar, ob noch weitere Fahrzeuge beim Überfahren des Holzbretts beschädigt wurden. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise zum Verursacher der verlorenen Ladung unter der Tel. 07531 995-0.

