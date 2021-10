Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tengen, Lkrs. Konstanz) Einbruch in eine Autowerkstatt (14./15.10.2021)

Tengen (ots)

In eine Autowerkstatt in der Mühlenstraße eingebrochen ist ein Unbekannter im Zeitraum zwischen Donnerstag, 19.00 Uhr, und Freitag, 06.30 Uhr. Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt, durchsuchte Schränke und Schubladen im Empfangsbereich und entwendete Bargeld. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Engen, Tel. 07733 9409-0 oder dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell