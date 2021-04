Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Rover beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag 18:00 Uhr und Sonntag 12:30 Uhr trieb ein bislang unbekannter Täter in der Hohentwielstraße in Böblingen sein Unwesen. Der Unbekannte zerkratzte einen am Fahrbahnrand geparkten Rover und beschmierte das Fahrzeug obendrein noch mit einem Edding. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500.

