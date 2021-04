Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Altdorf - Gewann Eselstritt: Hindernis auf Mountainbike-Trail

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag gegen 11:05 Uhr war ein 41-jähriger Radfahrer zusammen mit seinen beiden Kindern auf dem "Eselstritt-Trail" - offizieller Mountainbike-Trail im Naturpark Schönbuch - unterwegs. Dort stellte er in Brusthöhe quer über den Weg einen angebrachten Ast fest. Dieser war in den Astgabeln zweier Bäume rechts und links des Weges aufgelegt, jedoch nicht fixiert. Der 41-jährige Mann konnte noch rechtzeitig bremsen, sodass es zu keinem Zusammenstoß mit dem Ast kam. Letztendlich fotografierte er das Hindernis, entfernte es anschließend und alarmierte dann die Polizei. Möglicherweise wurde das Hindernis dort absichtlich durch einen bislang unbekannten Täter bereitet. Der Polizeiposten Holzgerlingen, Tel. 07031 41604-0, bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich zu melden.

