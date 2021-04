Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: 82-Jährige unter Lieferwagen eingeklemmt und lebensbedrohlich verletzt

Ludwigsburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Heerstraße in Murr wurde am Montag eine 82-jährige Fußgängerin unter dem Lieferwagen eines Paketzustellers eingeklemmt und lebensbedrohlich verletzt.

Der 26-jährige Fahrer eines Renault Masters war gegen 12:30 Uhr dabei in der Heerstraße ein Paket zuzustellen und hatte auf der Fahrbahn angehalten, um die 82-Jährige nach einer Hausnummer zu fragen. Nachdem die Seniorin ihm Auskunft erteilte, habe er noch kurz seine Lieferliste abgeglichen und wollte dann mit seinem Fahrzeug zurücksetzen. In diesem Moment passierte die 82-Jährige wohl hinter ihm die Fahrbahn, so dass der Paketzusteller sie mit dem rechten Fahrzeugheck erfasste.

Obwohl der 26-Jährige sofort das Fahrzeug angehalten haben soll, wurde die Dame unter der Hinterachse eingeklemmt und zog sich lebensbedrohliche Verletzungen zu.

Die Feuerwehren Murr und Pleidelsheim, die mit drei Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften vor Ort waren, hoben den Renault Master an und befreiten die 82-Jährige. Der Rettungsdienst und ein Notarzt brachten die Verletzte in ein Krankenhaus.

Für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Straße. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich unter Tel. 0711 6869 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell