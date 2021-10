Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auffahrunfall verursacht hohen Sachschaden (15.10.2021)

Bräunlingen (ots)

Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro ist die Folge eines Auffahrunfalls, der sich am Freitag gegen 10 Uhr auf der Hüfinger Straße ereignet hat. Eine 44-jährige VW Golf-Fahrerin hielt an einem Fußgängerüberweg an. Ein nachfolgender 51-Jähriger mit einem VW Polo reagierte zu spät und fuhr auf den VW Golf auf.

