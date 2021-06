Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Konrad-Adenauer-Straße/Einbruch

Coesfeld (ots)

Im Rahmen der Streife beobachteten Polizisten in der Nacht auf Freitag (04.06.21) an der Baustelle der Leistungssporthalle in Lüdinghausen eine Person. Diese machte sich an einem Radlader zu schaffen. Sie suchten das Areal ab, konnten die besagte Person jedoch nicht auffinden. Am Radlader entdeckten die Beamten Aufbruchspuren sowie eine beschädigte Glasfassade der Turnhalle. Ob der Unbekannte ewas gestohlen hat, ist derzeit nicht bekannt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- augenscheinlich männlich - zwischen 1, 80 Meter und 1,90 Meter groß - schlanke Statur - Kapuzenpullover

Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

