Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte/Lathen - Werkzeuge gestohlen

Werlte/Lathen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Firmengelände an der Bahnhofstraße in Werlte. Dort brachen sie drei Transporter auf und entwendeten diverses Werkzeug. In derselben Nacht wurde ein weiterer Transporter, der am Raddeweg geparkt war, aufgebrochen. Aus dem Fahrzeug wurde ebenfalls Werkzeug gestohlen. Eine dritte Tat gab es in der Nacht an der Straße Mühlentannen in Lathen. Auch hier gelangten die Täter auf ein Firmengelände und brachen die dort abgestellten Fahrzeuge auf. Sie erbeuteten wiederrum Werkzeuge.. Eines der Fahrzeuge wurde von den Tätern auf einer 300 Meter entfernten Grünfläche abgestellt. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05951/993920 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell