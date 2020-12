Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Schlat - Brennender Bauwagen

UlmUlm (ots)

Gegen 04.00 Uhr mussten Feuerwehr und Polizei am Samstag zu einem brennenden Bauwagen ausrücken. Der Wagen stand im Bereich des Wanderparkplatzes Gairen. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Eine Brandursache ist bislang nicht bekannt. Das Vorhängeschloss an der Tür war unbeschädigt. In der Umgebung des Wagens wurden Kanister aufgefunden, die lediglich Wasser enthielten. Ob der im Wagen verbaute Ofen brandursächlich war, muss noch ermittelt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 5 000 Euro geschätzt.

+++++++++++++++++++2343494;

Polizeiführer vom Dienst (GU);

Tel. 0731/188-2510;

Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell