Polizei Wuppertal

POL-W: W - Wendeunfall auf der Heckinghauser Straße

Wuppertal (ots)

Am 21.12.2021, um 13:35 Uhr, kam es auf der Heckinghauser Straße zu einem Verkehrsunfall zweier Pkw. Zwei Polizeibeamte (32 und 38 Jahre alt) waren in einem zivilen Renault auf der Heckinghauser Straße in westlicher Richtung unterwegs, als ein 66-jähriger Mann mit seinem Ford Transit vom rechtsseitigen Parkstreifen losfuhr und zu einem Wendemanöver ansetzte. Bei der darauffolgenden Karambolage verletzten sich die beiden Beamten leicht. Sie wurden zunächst rettungsdienstlich vor Ort und später ambulant im Krankenhaus behandelt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden liegt bei circa 20.000 Euro. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen. Aus Neutralitätsgründen bei der Beteiligung von Polizeibeamten übernimmt das Polizeipräsidium Hagen die Ermittlungen zu diesem Verkehrsunfall. (jb)

