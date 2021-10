Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Raub - Täter gibt sich als Paketzusteller aus

Mönchengladbach (ots)

In Lürrip hat es am Dienstagmorgen, 12.10.2021, einen Raubüberfall in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses gegeben. Dabei bedrohten die Täter die Bewohnerin unter anderem mit einem Messer.

Nach Aussage der 77-Jährigen klingelte es um kurz nach 10 Uhr an ihrer Wohnungstüre an der Nakatenusstraße. Über die Gegensprechanlage meldete sich ein Mann und gab an, dass er ein Paket abgeben wolle. Durch den Türspion war außerdem zu erkennen, dass der Mann ein Paket in der Hand hielt und eine posttypische Jacke trug. Daraufhin öffnete die Frau die Türe. Um das Paket zu übergeben, verlangte der angebliche Paketzusteller, den Ausweis der Frau zu sehen. Die 77-Jährige schloss deshalb die Türe und holte ihren Ausweis. Als sie im Anschluss wieder die Haustüre öffnete, standen ihr auf einmal zwei weitere unbekannte Männer gegenüber.

Das Trio drängte die Frau in ihre Wohnung. Dabei hielt ihr einer der Täter die Augen und den Mund zu. Unter Androhung von Gewalt verlangten sie von der Frau, ihnen Geld und Schmuck auszuhändigen. Dabei bedrohten sie die 77-Jährige mit einem Messer und einer Schere, um der Forderung Nachdruck zu verleihen.

Die Täter nahmen Schmuck, Bargeld und ein Mobiltelefon an sich. Außerdem durchsuchten sie die Wohnung und den Keller. Danach verließen sie die den Tatort. Die 77-Jährige lief anschließend zu einer Nachbarin und rief die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Verdächtigen führte nicht zum Erfolg.

Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden.(jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell